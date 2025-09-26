Oggi è Bright-Night. Stand, talk, visite e musica

Oggi la Bright Night dell’Università degli Studi e dell’Università per Stranieri, entrambe all’interno del complesso museale Santa Maria della Scala. Tante le proposte della ’Notte dei ricercatori 2025’ , tutte ispirate al filo conduttore scelto quest’anno, ’Prendersi cura’, di sé stessi, dell’altro e dell’ambiente.

Dopo la mattinata dedicata alle scuole medie e superiori, nel pomeriggio, dalle 15 e sempre nelle splendide sale dell’antico ospedale senese, si svolgerà la classica Bright-Night, con oltre 30 stand multidisciplinari dell’Università di Siena; una sala destinata a ospitare 14 talk in cui uno o più ricercatori si confronteranno per 15 minuti con il pubblico su temi di attualità e di interesse generale; una sala per gli ’Incontri con...’ alla scoperta di realtà e istituzioni universitarie; circa 10 tra passeggiate con la ricerca, dedicate ad approfondire un tema raccontandolo in modo divulgativo nel corso di una passeggiata e visite guidate a musei della città.

In serata gran finale con la musica. Nella Chiesa Santissima Annunziata alle 19,30 si terrà il concerto del Siena Jazz, dal titolo ’inbetween’, con Irene Marcozzi, Stefano Zambon e Edoardo Cian. Il percorso ideale della Bright-Night condurrà poi gli interessati a passare da Piazza del Campo per assistere alle 21 al videomapping sulla facciata di Palazzo Pubblico e Torre del Mangia a cura del Siena Awards Photo Festival.

La chiusura sarà affidata al concerto gratuito a cura di URadio che si terrà in Fortezza Medicea alle 21.30: per dare un caloroso benvenuto alle matricole e agli iscritti Unisi sul palco si esibiranno i ’The Foolz’, rivelazione rock passata da X Factor.

Per quanto riguarda Unistrasi l’appuntamento della mattina è presso la sede di piazza Rosselli, dove, in occasione della Giornata Europea delle Lingue, docenti ed esperti linguistici del Centro CLASS offrono attività educative e culturali all’interno di un ‘villaggio linguistico’ popolato da 16 lingue, in maniera interattiva e coinvolgente. La mattinata si chiuderà con un festoso concerto dei Babel Nova.

Nel pomeriggio anche Unistrasi sarà al Santa Maria della Scala. Nella ex Stalla sono previsti i talk: su Rappresentazioni del fascismo e dell’antifascismo a ottant’anni dalla Liberazione; Linguistic Landscape, i territori attraverso le lingue, da Siena al mondo e viceversa; Verso il libro di grammatica e oltre, l’archivio GeoStoGrammIt; Quando il Papa visitò Siena, il viaggio di Pio IX in Toscana. Nei magazzini della Corticella il Laboratorio per bambini e ragazzi in cinese, coreano, russo, giapponese e neogreco e le lingue del Palio. E ancora ’Voci per Siena’, reading poetico che darà spazio ad alcune voci della poesia italiana contemporanea; ’Siena in cammino è un percorso poetico-letterario che attraverserà il centro storico da Porta Camollia fino al Santa Maria della Scala, dove verrà allestita una lezione musicale. Infine ’Archivi.doc’, video che svela le storie delle dimore toscane, con il patrimonio archivistico privato italiano da queste custodito.