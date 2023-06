Oggi commosso addio al dottor D’Angelo

Una San Gimignano commossa ricorda con affetto e amicizia l’improvvisa scomparsa del medico di famiglia dottor Giuseppe D’Angelo, 62 anni. La sua forte fibra si è spezzata alle Scotte dove era ricoverato per ragioni di salute. Oggi alle 15 l’ultimo saluto al santuario mariano della Madonna della Divina Provvidenza nella frazione di Pancole, per proseguire l’ultimo viaggio al cimitero monumentale di Messina. Il dottor D’Angelo, insieme alla moglie Angelica, era arrivato a settembre scorso per infilarsi il camice bianco nel nuovo ambulatorio lasciato in eredità dal dottor Dante Nesi. Aveva così iniziato la sua nuova missione da medico di base, specializzato in ginecologia, dopo dieci anni di impegno in Lombardia nella cittadina di Melzo alle porte di Como. Aveva scelto il posto vacante in Toscana puntando il dito su San Gimignano per continuare il delicato mestiere di lavoro con il camice bianco con i suoi nuovi pazienti.

"Grazie di tutto dottore". La comunità ora è preoccupata anche della sua sostituzione, in via provvisoria, perché sono rimasti solo tre medici di base, due in periferia al centro medici della Misericordia e l’altro nella frazione di Ulignano, rispetto ai cinque di poco tempo fa.

"Questa bruttissima notizia colpisce la nostra comunità. Il dottor D’Angelo aveva scelto San Gimignano come luogo per esercitare la professione e la Valdelsa come luogo di vita – le parole del sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci –. A nome di tutta l’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze per la prematura scomparsa". Anche La Nazione esprime condoglianze sincere alla signora Angelica e a tutta la famiglia D’Angelo.

Romano Francardelli