Oggi c’è il Premio Mangia Le eccellenze sul palco

Oggi è il grande giorno: al Teatro dei Rinnovati verranno assegnati i riconoscimenti del Premio Mangia. Il Mangia d’Oro verrà consegnato ad Angelo Riccaboni (nella foto), le Medaglie di Civica Riconoscenza ai Ragazzi del ’53 e a Ciro Castelli. Il Mangia d’Oro sarà presentato da Luca Garosi, già onorando della Civetta, i Ragazzi del ’53 da Massimo Biliorsi nell’interpretazione scenica di Massimo Reale, mentre Ciro Castelli sarà introdotto da Anna Carli, già priore del Valdimontone. Riccaboni è stato Rettore dell’Ateneo senese dal 2010 al 2016, e ha contribuito a risollevare l’Ateneo da una forte crisi economica. Noto a livello internazionale per la sua presenza in diverse governance, Riccaboni ha portato in città eventi di promozione e innovazione come l’Agri Food Next e Siena Food Innovation, promuovendo i temi della sostenibilità.

Per quanto riguarda i Ragazzi del ’53, dal 1993 a oggi hanno saputo mettere in scena, attraverso la loro associazione, 21 opere teatrali, devolvendo il ricavato di ogni spettacolo in beneficenza a favore di molti enti senesi, per l’acquisto di dispositivi elettronici non coperti dal servizio sanitario nazionale.

Infine il riconoscimento a Ciro Castelli: si tratta di uno dei maggiori esperti italiani di restauro della parte lignea dei dipinti, ha offerto la sua competenza alla Soprintendenza di Firenze, e ha lavorato per 38 anni all’Opificio delle pietre dure.

Insomma, oggi sul palco dei Rinnovati la città renderà omaggio a chi ha contribuito ad accrescere la fama di Siena dal punto di vista economico e artistico, durante una cerimonia da sempre molto sentita.