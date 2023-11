Oggi assemblea e confronto su ’Industry 5.0’

Oggi al Santa Maria della Scala è in programma l’assemblea generale di Confindustria Toscana sud. Il programma prevede alle 17.30 l’inizio dell’assemblea aperta al pubblico, dal titolo legato all’attualità e al domani delle aziende: ’Industry 5.0 e sostenibilità. Il futuro delle imprese’.

Sono previsti nel corso del confronto sul tema gli interventi di Tito Nocentini, direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo; Angelo Riccaboni, ex rettore, professore ordinario di Economia aziendale all’Università degli Studi, co-chair Sdsn Europe, co-founder Santa Chiara Next; Raffaele Spallone, dirigente della divisione politiche industriali del ministero delle Imprese e del Made in Italy; Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria. Modererà gli interventi la giornalista Helga Cossu, direttore generale della Fondazione Leonardo.