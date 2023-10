Oggi arriva il presidente Frangini a Siena: Novità per la Corte d'Assise

Potrebbe essere il nuovo presidente della sezione penale del tribunale di Siena, Fabio Frangini in arrivo da Firenze, a raccogliere il testimone in Corte d’assise di Roberto Carrelli Palombi che, salvo novità, assumerà presto la presidenza della Corte d’appello di Lecce. Ad accennare alla possibilità è stato ieri lo stesso Carrelli Palombi quando il pm Sara Faina, ora a Parma e applicata a Siena per il delitto di Largo Sassetta, chiedeva di calendarizzare anche le udienze di novembre del processo. Quanto a Frangini, oggi alle 11 in tribunale il saluto al nuovo presidente della sezione penale che succede a Luciano Costantini a Livorno dal febbraio 2022. Una volta andato via Carrelli Palombi dovrà guidare le toghe senesi finché non verrà nominato un sostituto del presidente del tribunale.

La.Valde.