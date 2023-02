Oggi appuntamento al teatro Politeama con ‘Tre volte poesia’

‘Tre volte poesia’ è il reading, a cura de La Scintilla, in programma oggi alle 17.30 nella sala Set del Politeama. Gli ospiti sono Esmeralda Chesi, Massimo Pomi e Marco Brogi. Coordina Claudia Corti. Esmeralda Chesi leggerà poesie tratte da ‘Dove nasce la sorgente’, raccolta uscita un anno fa. Nei suoi testi c’è una ricerca della parola poetica che cammina di pari passo con quella esistenziale. Pomi proporrà la sua terza silloge ,‘Inchiostro in acqua’, che raccoglie haiku ed epigrammi di eguale struttura metrica, ordinati secondo un percorso ideale che attraversa le stagioni. Massimo Pomi, insegnante e preside, ha scritto saggi di filosofia dell’educazione, interessandosi in particolare del pensiero di Aldo Capitini. Marco Brogi, giornalista e autore di testi di canzoni, leggerà alcuni inediti della raccolta ‘Saremo tutti assolti, se ruberemo giri d’infanzia ai giostra’. Brogi ha pubblicato per Prospettiva editrice ‘Poesie scritte in treno". Del 2008 la sua seconda raccolta: ‘Il Paese Incantato’ .