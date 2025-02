Oggi alle 18 incontro nella Sala delle Lupe

Non poteva passare inosservato a Palazzo Pubblico questo importante anniversario. L’Amministrazione Comunale onora i 150 anni dalla nascita del grande senese Fabio Bargagli Petrucci organizzando proprio giovedì 13 febbraio, il giorno della nascita, (ore 18 Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico con ingresso libero) un momento di incontro, di riflessione, di memoria. Un evento proposto dal Circolo degli Uniti, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Siena. Si tratta del primo evento che, nel corso dell’anno, saranno proposti per ricordare i suoi innumerevoli meriti. Ad introdurre la conferenza sarà il Sindaco Nicoletta Fabio. La sua vicenda umana, di storico e di amministratore sarà ricordata da Marco Falorni, consigliere comunale e suo biografo, che tratterà il Bargagli Petrucci nella sua attività amministrativa, dallo storico dell’arte Gabriele Fattorini, che invece tratterà di come seppe e volle valorizzare l’arte senese, e da Emilio Giannelli, che si occuperà delle vicende che legano la figura di Bargagli Petrucci al Monte dei Paschi. Sarebbe interessante poter contare sulla presenza di giovani ben predisposti a comprendere certi passaggi storici, la forza di certe figure della storia senese contemporanea, per comprendere come siamo arrivati al presente. Ad esempio, non ci dimentichiamo che parte della originale dignità delle Contrade nasce proprio dalla valorizzazione studiata e interpretata da Bargagli Petrucci.