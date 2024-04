Offrono forniture di luce e gas a prezzi stracciati ma è soltanto una truffa

Offrono forniture di luce e gas a prezzi scontatissimi, ma lo fanno con modi e modaltà tali da far sospettare che non siano quello che dicono di essere. Succede a Colle, dove da più parti si segnala la presenza di sedicenti funzionari commerciali che, anche con maniere sgarbate se non talvolta addirittura con prepotenza, pretendono di entrare nelle case per proporre la firma di contratti di fornitura a tariffe inferiori anche del 50 per cento rispetto a quelle delle principali compagnie energetiche: unica ‘formalità’ richiesta, una caparra di 30 euro da versare in contanti direttamente a loro, somma che il cliente troverà poi scontata nella prima bolletta, che sarà anche ricevuta del versamento effettuato.