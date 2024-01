Offese e violenze psicologiche poi la colpisce, lei denuncia. E’ accusato di maltrattamenti

Siena, 25 gennaio 2024 – Arriva all’ultimo momento in tribunale. Quando il paravento all’interno dell’aula è già stato sistemato. Per rendere meno difficile raccontare la storia della sua vita davanti all’uomo che, sostiene, l’ha resa un inferno. E di cui adesso ha paura. Anni di presunti soprusi dove non sono mancate umiliazioni, fino a decidere di dare un taglio netto con il passato.

La sofferenza della donna si legge sul volto. Quando entra a palazzo di giustizia accolta dal suo avvocato Massimo Rossi, senza guardarsi intorno. S’infila nell’aula a piano terra, il gup Chiara Minerva dice qualcosa. Avviene tutto a porte chiuse per tutelare vittima e indagato. Poi si spostano al terzo piano: è qui che si svolge, nell’aula protetta dove vengono ascoltati spesso anche i minorenni, l’incidente probatorio. Inizia intorno alle 12.15 per terminare alle 14. Nel mezzo la storia di una donna di 57 anni, lui invece ne ha cinque di più e fa l’operaio. Si sono conosciuti che erano molto giovani attraversando le tempeste che la vita riserva ad ognuno. Poi la goccia che avrebbe fatto il traboccare della pazienza e della sopportazione da parte della moglie. Avrebbe raccontato di essere stata colpita con un oggetto, decidendo che quello era troppo. Lasciando l’uomo e la sua casa. Una scelta dura, dopo oltre 30 anni insieme durante i quali ci sono stati soprusi, ha denunciato agli investigatori, violenze psicologiche e fisiche. Offese persino per il suo aspetto.

In quei 105 minuti in cui ha risposto alle domande del giudice – era presente anche il marito accusato di maltrattamenti e difeso dall’avvocato Laica Giannelli – è scorso il film della sua esistenza. E tanto dolore. L’inchiesta coordinata dal pm Serena Menicucci prosegue. E’ stato solo cristallizzato il racconto per evitare di riaprire ogni volta le ferite sui presunti maltrattamenti. Sempre più numerose le donne che denunciano, non solo le più giovani ma anche quelle magari già nonne facendo emergere, senza riferimenti al caso specifico, quanti problemi si nascondono dietro le mura domestiche.