Offese animaliste al Palio Audio de ’La Zanzara’ in aula

Parole choc contro il Palio e i senesi, prima udienza ieri del processo per diffamazione al presidente degli animalisti italiani Walter Caporale. Si è svolta a Lanciano, in Abruzzo, luogo di residenza dell’imputato, come aveva deciso il primo luglio scorso il giudice Andrea Grandinetti dichiarando l’incompetenza territoriale. E trasmettendo gli atti ai colleghi del tribunale in provincia di Chieti. "Si sposti l’udienza, sennò chiederò la scorta – disse Caporale nel giugno 2022 - non voglio essere aggredito dai fan della morte".

Diffamazione aggravata l’accusa nei confronti del presidente degli animalisti per le parole choc che pronunciò, come si ricorderà, nel corso della trasmissione radiofonica ’La Zanzara’ del 3 luglio 2020 condotta da Giuseppe Cruciani. Gli organizzatori della Festa furono definiti "sadici e incivili", i contradaioli paragonati ad "assassini pedofili e stupratori". Comune di Siena e Consorzio per la tutela del palio fecero la querela da cui è scaturito il processo. Ieri si è costituito il nuovo sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, attraverso l’avvocato Filippo Cei. Il difensore di Caporale, Francesca Pantanella del foro di Roma, durante l’ammissione delle prove, ha chiesto che sia sentito il suo assistito e che il file audio de ’La Zanzara’ venga ascoltato integralmente in aula nel dibattimento. "Ritengo che solo così si possano comprendere le reali intenzioni di Caporale. Non c’era un intento diffamatorio, è stata un’iperbole. L’amore per i cavalli dagli animalisti viene considerato malato, altrimenti non si metterebbe a repentaglio la loro vita", sottolinea l’avvocato Pantanella. La prossima udienza a febbraio 2024 per ascoltare chi ha sbobinato il file audio della trasmissione.

La.Valde.