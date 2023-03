Odissea sulla Cassia "Da Buonconvento a Siena troppe buche" Lettera al prefetto

Cassia da Torrenieri a Siena sempre più pericolosa. Buche e avvallamenti: un vero e proprio percorso a ostacoli. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Buonconvento, Fabio Papini, scrive al Prefetto Matilde Pirrera e al presidente delle Regione Eugenio Giani per denunciare i problemi di sicurezza di alcuni tratti e sollecitare un pronto intervento su questa arteria da qualche anno di competenza dell’Anas. "Appare evidente come il manto stradale di questa importantissima strada sia in condizioni pessime e di grande pericolosità per il traffico veicolare e ciclistico- lamenta l’esponente di Fdi- specialmente in prossimità dell’autovelox di Ponte d’Arbia, in prossimità delle curve di Curiano, in direzione Buonconvento, dove avvallamenti e vecchi rattoppi vecchi rendono il manto stradale a rischio, costringendo gli automobilisti, i motociclisti e soprattutto i ciclisti ad una sorta di gimkana per scansare le buche". E ancora: "Ho atteso molto prima di inviare questa segnalazione perché mi hanno comunicato che la strada in questione ha dei lavori programmati- aggiunge Papini- ma la questione che sollevo è sullo stato di manutenzione e sicurezza, che comunque vanno sempre garantite anche con gara di appalto aggiudicata e assegnata in vista dei lavori straordinari di asfaltatura completa del manto stradale. Tra i doveri di chi ha competenza sulla Cassia vi è quello di provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e di segnalare in modo chiaro e visibile la presenza di buche o crepe segnalare il pericolo in modo chiaro e visibile. Purtroppo tutto questo non succede". Cassia, dunque, ancora una volta causa di disagi e polemiche.