Odissea sanitaria Da Nottola alle Scotte

"Per una triste esperienza di famiglia, ieri (domenica, ndr) ho appreso che il reparto di ortopedia di Nottola è stato ’smantellato’; vengono ormai fatti pochi interventi, collocando i pazienti ortopedici presso il reparto di chirurgia. Quindi, se uno sfortunato della nostra zona ha bisogno di prestazioni ortopediche serie (tipo due femori rotti contemporanenamente, in paziente anziano e quadro complesso), si deve fare prima almeno tre ore di Pronto Soccorso a Nottola (avendo la fortuna di accedere in un momento di calma), passarci una notte (se i fatti sono della sera), attendere il pomeriggio del giorno dopo (perché era domenica?), venire trasferito a Siena, rifarsi tutta la trafila di nuovi accertamenti in Pronto Soccorso (perché le indagini diagnostiche delle Scotte sono diverse da quelle di Nottola?), rimanere da qualche parte, in attesa che si liberi un posto nel locale reparto di ortopedia".

E’ la segnalazione amara dell’avvocato Daniele Chiezzi di Montepulciano che ha affidato ai social e al nostro giornale la sua dissavventura affinché non avvenga anche ad altre famiglie. "Poi vi informeremo (siamo a questo punto, da domenica sera, cioè, ancora non sappiamo cosa succederà nelle prossime ore", conclude l’avvocato Chiezzi. Ieri a fine mattinata all’anziano è stato trovato finalmente un letto in Ortopedia ma non si sa ancora quando verrà operato.