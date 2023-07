’Odissea 2001’ campioni di freestyle

Hanno vinto il campionato nazionale di Freestyle sincronizzato e coreografico open C. A conquistare il titolo i ragazzi della scuola di ballo ’Odissea 2001’ guidati dalla maestra Elisa Morganti. A primeggiare sono stati: Giulia Pacini, Ginevra Guerrini, Chiara Coppi, Iona Cocar, Marta Seriacopi, Cristian Boricchi, Alessandro Sabatini. Nel corso dei campionati, svoltisi a Rimini, terzo posto per la coppia di danza standard composta da Cristian Boricchi e Camilla Valdarnini mentre ottimi risultati in altre categorie in particolare nei ’soli di latino americano under 13-14’ per Giulia Pacini e ’under 15-16’ Chiara Coppi e Ginevra Guerrini.