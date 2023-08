Odelisco Lambardi: filodrammatico e anarchico

Gli eroi talvolta non fanno gesta eclatanti, ma si circondano di una misteriosa aurea di positività. Lo è stato per me che da piccolo ho conosciuto Odelisco Lambardi: grande filodrammatico, tartuchino e anarchico. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, ricorda la sua estrosità, il suo carattere brillante che sapeva trasportare anche in scena. Era di casa in luoghi come La Famiglia, l’Associazione che si trovava in via dei Baroncelli, dove si ricorda la capacità di immedesimarsi in particolari personaggi. Su Odelisco Lambardi, scomparso nella prima metà degli anni sessanta, ci sarebbe da scrivere un libro e sarebbe non soltanto un bel viaggio nel tempo, ma quasi un romanzo d’avventura per chi, con il classico fiocchino nero degli anarchici, ha attraversato con coerenza decenni davvero difficili. Nelle vecchie foto della società Castelvecchio è facilmente riconoscibile, così come nelle ormai sbiadite immagini di compagnie teatrali. Gioviale e arguto, Odelisco era il personaggio principale in pranzi e convivi, sempre pronto alla battuta, all’ironia più genuina. Appartiene ad una Siena, arroccata e gentile, una Siena che andava oltre i colori di appartenenza, sia politici che contradaioli, e che offriva spazio ad ogni vero protagonista di un popolo fiero.

Massimo Biliorsi