Occupazione suolo pubblico. Caccia ai trasgressori tra i locali del centro storico

Grande curiosità in città per i locali del centro storico chiusi in base all’ordinanza del sindaco Nicoletta Fabio in merito all’occupazione del suolo pubblico. Cinque le attività di somministrazione di alimenti e bevande fermate dopo i controlli della polizia municipale per irregolarità e colpite con una multa di 121 euro. E ora tra bar e ristoranti, tutti si domandano chi possa essere risultato fuori regola. Ma pare difficile risalire all’identità dei trasgressori: "Basta chiudere il locale mettendo il cartello ’Siamo in ferie’ – spiegano gli operatori del settore –. In questo modo si evita la pubblica gogna e si può riaprire come se niente fosse. Il problema in termini di immagine della categoria è piuttosto di chi rispetta le regole di occupazione del suolo pubblico, pagando quanto dovuto".

Ma a preoccupare di più sarebbero gli ulteriori approfondimenti in corso per altri nove locali, che risultano quindi a rischio. C’è chi ammette senza problemi di consultare la posta elettronica in maniera compulsiva, temendo l’arrivo di una pec con cui l’amministrazione comunale notifica i provvedimenti di chiusura e multa.

"I controlli continueranno, chi è fuori dalle regole deve rientrare – ha ribadito l’assessore al Decoro urbano Barbara Magi –. Si parla di utilizzo improprio del suolo pubblico, ma siamo al lavoro per intervenire anche sulla questione della merce esposta fuori dai negozi".

Le irregolarità vanno dall’occupazione irregolare di suolo pubblico a quella in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata. Ma c’è anche chi ironizza, riferendosi all’ordinanza come a una sorta di ’toto tavolini’.