Occupazione: la svolta In arrivo posti di lavoro

Posti di lavoro per chi sta attraversando fasi di difficoltà a più livelli. Prevista l’attivazione di almeno 18 inserimenti, con una media di 10 mesi di durata a 25 ore settimanali, a beneficio di persone svantaggiate. Opportunità che emergono grazie alla seconda edizione di PROG.RE.S.S.I.V.E, acronimo per "PROGetto di REte per il Sostegno Sociale e Inserimento al lavoro in Val d’Elsa", finalizzato al miglioramento dell’occupabilità di persone in condizione di svantaggio socioeconomico e in carico ai Servizi Sociali. È stato presentato dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa (FTSA), in partenariato con la Società della Salute Alta Valdelsa, Metrica, Coop. Sintesi Minerva, Consorzio Coob, Centro Studi Pluriversum e Consorzio Mestieri Toscana,. Durata 24 mesi, finanziamento di 192.969,00 euro. Fissata una maggiore partecipazione degli operatori dei Centri per l’Impiego, già coinvolti in fase di co-progettazione per altre azioni come l’inserimento al lavoro di nuclei che beneficiano del Reddito di Cittadinanza. I percorsi interessano minori di età superiore ai 16 anni anche stranieri non accompagnati, neo maggiorenni accolti in appartamenti per l’autonomia, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, vittime di violenza, persone sole con figli a carico, persone inserite in strutture di accoglienza, in programmi di intervento in emergenza alloggio o programmi pubblici di affitto sociale concordato, vittime di tratta, ex detenuti, detenuti ammessi alle misure di esecuzione penale esterna e giovani post diploma secondario superiore che abbiano avuto percorsi BES durante la carriera scolastica. Tra gli obiettivi di FTSA e dei partner, il rafforzamento dell’occupabilità dei destinatari.