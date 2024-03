"Occasione d’oro. Due gioielli nel box"

Momento d’oro per Bellocchio. Che in scuderia ha "due gioiellini", così definisce il plurivittorioso Zio Frac (4 Palii corsi, due successi) e Arestetulesu, il cavallo con cui il 17 agosto 2022 aveva debuttato Tamurè nella Giraffa, arrivato questa stagione nei box di Valiano. "Li porta il ragazzo di scuderia", dice scherzando (ovviamente) ai veterinari riferendosi a babbo Trecciolino che gli dà il cambio. "Buran ha fatto la Tratta ed è arrivato ad un passo per essere preso. Sarà uno molto attenzionato", ammette Bellocchio parlando degli altri nomi di scuderia.

Arestetulesu potrebbe riservare sorprese positive? Che ne pensa Bellocchio vedendolo insieme a Zio Frac?

"Il cavallo già quando era da Pusceddu piaceva e aveva rubato l’occhio. Sicuramente ha qualcosa ancora da dimostrare, per sfortuna o meno ha fatto mezzo giro in Piazza. Ha grande qualità e secondo me se farà bene la provincia, dimostrando le giuste attitudini, può correre tranquillamente il Palio. Da qui a dire che sarà un’altra Violenta oppure un nuovo Anda e Bola solo il tempo potrà svelarlo".

Violenta non c’è: cambiano gli equilibri.

"Starà ai capitani giudicare".

Bellocchio ha davvero tante strade aperte.

"Non posso lamentarmi, l’attenzione c’è. E fa piacere. Grazie al Palio corso nel Bruco mi sono rilanciato e adesso ho una bella opportunità: la parola d’ordine è piedi per terra. Concentrato e determinato. Mentalizzato su un unico obiettivo, stando sempre al pezzo".

Bruco naturalmente, si sente dire Civetta, Pantera...

"Fra quelle che corrono ho parecchie situazioni aperte. Ne ho anche fra quelle che non sono al canape di diritto perché, bene o male, non mi sono mai schierato facendo un Palio con le Contrade e aperto alla monta e alla situazione migliore".

La.Valde.