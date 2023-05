Oca, rubate nella notte 2 bandiere Cillerai: "Denuncia ai carabinieri"

di Laura Valdesi

SIENA

"Ci risiamo. Ancora un furto di bandiere durante la festa titolare. Uno sfregio insopportabile ai nostri colori che continua a ripetersi. Malcostume e inciviltà che vado a denunciare ai carabinieri", annuncia il governatore dell’Oca Francesco Cillerai prima di entrare in caserma. Furti che si ripetono nel corso del tempo e che vanno a toccare le corde dei sentimenti contradaioli più profondi. "Perché non è tanto il valore economico delle due bandiere stampate in seta rubate, quanto di un malcostume a cui è difficile porre rimedio", osserva Cillerai. La bravata è avvenuta nella notte fra venerdì 12 e sabato 13 maggio. Nel rione tanta gente, dopo la presentazione della donazione della famiglia Fontani-Vanni, una relazione sulle fonti e quindi la cena in società per via del maltempo. Gli ocaioli erano rimasti fino a notte in Fontebranda. I ladri di bandiere non sono stati visti da nessuno quando , salendo probabilmente sulle ringhiere della chiesa hanno portato via due delle tre bandiere messe per la festa. "Pensare che proprio per evitare questo fenomeno nel rione si posizionano più in alto ma lì potevano raggiungerle", osserva il governatore Cillerai amareggiato. Già nel maggio 2017, sempre per la festa titolare dell’Oca, ne era stata portata via una. E nel corso del tempo sono spariti persino vessilli delle Consorelle listati a lutto, vedi Leocorno e Lupa. Era successo anche alla Torre. Senza contare la telenovela di danneggiamenti – qui si parla di vandali – della fontanina del Bruco risistemata proprio di recente.