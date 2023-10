Oca, ricorso già depositato. Oggi arriverà quello della Torre

Gli studi legali della città in queste ore sono bollenti. Oggi è infatti l’ultimo giorno utile per depositare le memorie con le quali controbattere "gli addebiti di contestazione" per il Palio dell’Assunta. Vale per cinque fantini – Gingillo, Bighino, Scompiglio, Carburo e Bellocchio – e per altrettante contrade: Aquila, Bruco, Chiocciola, Oca e Torre.

Salicotto – che viene chiamato in causa per il comportamento di Carburo "scorso in basso fino ad incontrare l’Oca " avviando a dire dell’assessore "un’azione di disturbo" con richiami del mossiere risultati inefficaci – depositerà in giornata le sue memorie. E anche Carburo certo vorrà dire la sua su quanto accaduto fra i canapi. Quanto all’Oca ha già portato in Comune le discolpe perché viene contestato di aver ripetutamente cantato l’inno della Torre storpiandolo, contravvenendo all’apposita ordinanza del sindaco.

Si sono portati avanti con il lavoro di difesa la Contrada del Bruco e Bellocchio: entrambi già ieri hanno depositato in Comune le ragioni del loro ’no’ alle affermazioni del giudice delegato. Quelle di Bellocchio alle 11.30 erano già a Palazzo Pubblico. A La Nazione il fantino aveva ribadito di essere rimasto al suo posto – si dice per contro che è partito dal terzo invece che dal secondo – e "che c’erano margini per rivedere l’addebito".

Anche l’Aquila sta lavorando in queste ore sul materiale per valutare le mosse e quindi le discolpe. Di sicuro le depositerà Bighino nei tempi utili, accusato per il comportamento nella seconda prova in cui avrebbe cercato ripetutamente di ostacolare la Pantera causando la reazione di Scompiglio. E che per la mossa del Palio avrebbe messo il cavallo di traverso mettendosi davanti alla rincorsa per impedirle di entrare.

La.Valde.