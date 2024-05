Oca, Numero unico di sole foto. Laini: "Battezzati, saranno 90"

di Laura Valdesi

SIENA

Foto. Decine. Scatti del giubilo, della cena della vittoria e dei tanti momenti, insieme nel rione, che la vittoria del Palio dell’Assunta ha regalato agli ocaioli. Volti sorridenti, bagnati dal sudore della gioia, illuminati dalla soddisfazione di sentirsi un popolo ’unico’. Come il librone del successo che era stato presentato nell’ottobre scorso, "Zio Paperone", per celebrare un trionfo fortemente voluto. E che ieri si è arricchito di un supplemento, rappresentato da un fascicolo fotografico che si aggiunge appunto al Numero Unico. "Avevamo raccolto una mole notevole di materiale fotografico – spiega il governatore Claudio Laini a margine della presentazione –; la scelta era stata quella di inserire nel Numero Unico le immagini di popolo, non i volti dei singoli. Che invece caratterizzano il supplemento, completato da un supporto, una chiavetta Usb, contenente i filmati dei festeggiamenti e della cena della vittoria. E anche due inediti che integrano quelli già proiettati".

Quanti scatti sono stati inseriti?

"Circa 700, racchiusi in 160 pagine che hanno lo stesso formato del Numero Unico".

Nessun testo?

"L’unico presente nel supplemento è quello di Massimo Reale, declamato alla cena della vittoria (raccontava in modo spassoso la telefonata immaginaria del barbero alla madre, ndr).

La festa titolare è iniziata mercoledì e proseguita ieri sull’onda lunga dell’entusiasmo degli ocaioli dopo la vittoria dell’Assunta.

"Sì, è vero. Registro grande entusiasmo. E dopo la festa titolare completeremo con la cena del piatto del primo giugno, tuffandoci poi nel Palio che ci vedrà ancora protagonisti. Tornando alla festa titolare, prima di presentare il supplemento del Numero Unico sono state consegnate le due borse di studio ’La Centenaria’, quindi la cerimonia del passaggio da anatroccoli al gruppo giovani".

Oggi si prosegue con la cultura.

"Alle 18,30 la presentazione dell’edizione ’Siam delle Fonti’ di cui si occupa Enrico Toti, e del sonetto celebrativo della festa titolare 2024. A seguire, alle 18.45, la relazione del professor Giovanni Mazzini su ’I costumi nelle feste delle Contrade’".

Poi Fontebranda svela i bozzetti.

"Quelli delle nuove monture del Giro. Un grandissimo lavoro di studio. I tempi per realizzarle? Non credo che ce la faremo per la prossima festa titolare, ma metteremo tutto l’impegno possibile per portarle a termine quanto prima".

Domani battesimo che si dice sarà affollatissimo.

"In effetti i bambini sono 45 ed altrettanti gli adulti. Effetto trascinamento dopo la vittoria? Possibile. Spero che si traduca poi nell’impegno di queste persone nella vita di Contrada per costruire un futuro sempre migliore".

Domenica il Giro.

"Non è una novità, sicuramente una particolarità dell’Oca la processione solenne con il trasferimento del busto di Santa Caterina da San Domenico all’oratorio che si concluderà con una benedizione del nostro correttore agli ocaioli dall’altare".