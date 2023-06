Oca, il primo successo del XX secolo con Lella

Ripercorriamo la storia paliesca con il primo successo dell’Oca del XX secolo del 16 agosto 1903. Fontebranda non va a cercare il grande fantino ma adotta un’altra strategia. Torniamo ai quattro giorni di questa carriera: l’argomento è soprattutto l’infortunio del grande Testina nell’Onda che nonostante le non buone condizioni riesce ad arrivare alla corsa. Tutti vedono vincitori il Bruco con la Colombina o la Chiocciola soprattutto dopo l’arrivo del grande fantino Popo. Ma il Palio è sempre, per fortuna, imprevedibile: dopo un allineamento piuttosto difficile, e alcune partenze false, il mossiere Leonida Fabbrini lascia cadere il canape con l’Oca che parte subito in testa, con dietro Valdimontone e Drago. Quando il Bruco passa in testa, con un potente recupero, è facile pensare che ormai i giochi siano fatti, ma al terzo Casato ecco quello che non ti aspetti: la caduta della cavalla Colombina. Fine dei sogni per i brucaioli e arrivo vittorioso per l’Oca con Angelo Montechiari detto Spanziano e Lella. Contradaioli festanti che portano in Fontebranda il cencio di Pietro Loli Piccolomini, con in testa il capitano Emanuello D’Elci Piccolomini e l’onorando Carlo Alberto Ficalbi.

Massimo Biliorsi