Obiettivo risparmio energetico Cambia la pubblica illuminazione Sono in arrivo 2.500 luci al led

Illuminazione pubblica pronta a un ulteriore passo verso il potenziamento a Poggibonsi. E’ in fase di gara il secondo e ultimo stralcio di un progetto ad ampio raggio di efficientamento della pubblica illuminazione che riguarderà la porzione della città non ancora toccata dalla riconversione totale. Il progetto in particolare interessa stavolta la riqualificazione illuminotecnica dell’area sud del territorio comunale. Un’ampia fetta della superficie comunale, che dal centro storico procede fino alle frazioni di Bellavista e Staggia Senese, passando da alcuni punti strategici del capoluogo, via Senese, via del Colombaio, via Socrate Sardelli e via Pellegro Suali, l’area del Vallone e le zone limitrofe.

Previsto l’adeguamento, ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso, dei circa 2mila e 500 corpi illuminanti di vecchia generazione ancora presenti fra gli oltre 3mila censiti nell’estesa area interessata. I corpi illuminanti di vecchia generazione saranno oggetto di sostituzione e riconversione stando a quanto elaborato in fase progettuale, sulla base delle verifiche effettuate su punti luce, impianti, pali, armature. Il maxi intervento che si sta per concretizzare, è il frutto di un investimento complessivo di quasi 1,9 milioni di euro. Fondi che si aggiungono ai finanziamenti di oltre un milione di euro stanziati dall’amministrazione poggibonsese per il primo stralcio del progetto, che si è già completato e che ha riguardato la parte settentrionale del territorio. Ovvero, in quel caso, quasi 2mila punti luce oggi riconvertiti in nuove tecnologie a led. Con il completamento del primo stralcio del progetto si è dunque aperta a Poggibonsi la seconda fase, con tutte le operazioni necessarie e propedeutiche ai lavori quali sopralluoghi, progettazione, oltre al necessario reperimento della copertura finanziaria. Adesso l’intervento è in gara con la scadenza che è fissata al prossimo martedì 18 aprile, come si fa sapere dal Comune di Poggibonsi. Obiettivo è completare l’intero programma di riconversione di tutta la pubblica illuminazione, importante per l’ambiente e per i costi, per migliorare il servizio e per abbattere l’inquinamento e le spese, secondo i piani già a suo tempo illustrati dall’ente.

Paolo Bartalini