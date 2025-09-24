Obiettivo impianti sportivi. Intervento da 30mila euro allo stadio di Gracciano

COLLE VAl D’ELSA

Prosegue il percorso di riqualificazione degli impianti sportivi comunali con un nuovo intervento che interessa lo stadio di Gracciano. L’amministrazione comunale ha, infatti, portato a termine un’operazione straordinaria di recupero sulla vecchia struttura ormai inutilizzabile da anni, investendo circa 30mila euro per realizzare un nuovo campo sintetico di calcetto. L’area riqualificata è quella adiacente all’impianto principale, dove sorgeva un campo in disuso da tempo. Grazie a questo intervento, lo spazio è stato restituito alla piena fruibilità, offrendo una nuova opportunità di utilizzo alla cittadinanza e in particolare alla società Valdelsa Rugby, che gestisce il complesso sportivo. Il nuovo campetto si inserisce nell’ottica di un ampliamento dell’offerta sportiva e ricreativa, inoltre, permetterà nel tempo anche un miglioramento della manutenzione ordinaria del resto della struttura, attraverso le risorse generate dalla nuova attività. La realizzazione del campo è frutto di una pianificazione congiunta tra l’amministrazione comunale e la società sportiva, così, rappresenta un tassello importante all’interno di un più ampio progetto di recupero dello stadio di Gracciano. Un percorso avviato oltre un anno fa con una serie di interventi puntuali, finalizzati a riportare l’intero impianto a una piena funzionalità, anche dal punto di vista della sicurezza e dell’accessibilità. La scelta di intervenire su aree già esistenti, ma non più utilizzabili, risponde alla logica del recupero e della valorizzazione dell’esistente, con l’obiettivo di offrire spazi adeguati e moderni alle associazioni sportive e alla cittadinanza. Il nuovo campo sintetico rappresenta quindi un primo risultato concreto di questa strategia, che punta a rimettere progressivamente in funzione strutture spesso rimaste ai margini dell’attività sportiva locale. In chiusura, si segnala che all’inizio di luglio il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 360.000 euro dalla Regione Toscana nell’ambito del bando regionale per gli impianti sportivi. Le risorse saranno destinate alla riqualificazione del complesso sportivo del Gino Manni, con interventi previsti sui campi sussidiari e sui relativi spogliatoi, oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche. Sembrerebbe essere ulteriore passo nel percorso di recupero e ammodernamento degli impianti sul territorio.

Lodovico Andreucci