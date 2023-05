Obiettivi, ne parliamo con Bardotti

La nostra Costituzione è programmatica. Cosa significa?

"Viene definita così poiché contiene dei ‘programmi’. Questa parola indica una linea generale per raggiungere una serie di obiettivi futuri. Ad esempio nell’articolo 1 si afferma che la Repubblica Italiana è fondata sul lavoro e l’articolo 4 riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. L’accesso al mondo del lavoro però è un traguardo da far raggiungere a tutti grazie alle leggi del Parlamento".

Secondo lei gli obiettivi della Costituzione sono stati raggiunti o si deve continuare a lavorare?

"Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti. Per fare un esempio, il potenziamento dell’Istruzione pubblica ha permesso di rimuovere numerosi ostacoli economici e sociali che di fatto limitavano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini. E’ aumentato in modo considerevole il numero di coloro che hanno potuto accedere a un buon livello di istruzione; centinaia di migliaia di nonni che sapevano a malapena leggere e scrivere hanno visto i propri nipoti diventare insegnanti, medici, ingegneri. Accanto agli importanti risultati raggiunti ci sono naturalmente dei punti su cui è doveroso lavorare ancora con impegno. Uno di questi è la pari dignità tra donne e uomini".