Nuovo sindaco di Castiglione. Pd, non c’è ancora l’accordo. Volpi verso una lista civica?

di Daniele Palmieri

L’uovo di Pasqua avrà portato con sé le candidature a sindaco del Comune di Castiglione d’Orcia ? La domanda pare lecita, visto che ormai quasi ovunque, a poco più di due mesi dal voto amministrativo che interesserà molte amministrazioni comunali anche in provincia di Siena, i nomi sono stati resi noti. Non così a Castiglione d’Orcia. "Presenza Attiva", lista civica (non da tutti considerata tale per le sue simpatie verso il centro-destra o destra-centro) ha lanciato un ’laboratorio’ all’insegna del motto prima i programmi, poi le persone. Tuttavia, il candidato più certo, nell’incertezza che regna, pareva essere proprio l’attuale capogruppo della minoranza consiliare della lista, Giuseppe Antipasqua. Non c’è ancora, invece, il candidato sindaco per la sinistra-centro o centro-sinistra che dir si voglia. Risulta che il Circolo PD di Vivo - Campiglia d’Orcia, ha ricevuto le candidature di Elena Salviucci e Luca Rossi: quest’ ultimo, in una votazione fra gli iscritti, ha prevalso. Per consuetudine consolidata vi è sempre stata, in questo schieramento, un’ alternanza fra candidati sindaci provenienti dai vari paesi del comune: per questo, dopo la decennale guida del castiglionese Claudio Galletti, viene chiesto che il candidato sia Luca Rossi. Dal Circolo castiglionese, però, era stata avanzata la candidatura di Fabrizio Volpi (nella foto) e le posizioni non sarebbero concordi nel sostenere Rossi. Dopo vari incontri e riunioni tutto è in stallo, ma decisioni dovranno pur essere assunte. Stando a talune voci, non è esclusa la presentazione di una terza lista – civica anch’ essa – a supporto di Volpi, se questo accettasse l’investitura che, però, lo porterebbe fuori dal partito democratico (al quale è iscritto). Sembra, poi, che il professor Antipasqua abbia offerto la sua disponibilità per una lista civica unica.