Nuovo regolamento sul commercio

Un consiglio comunale che toccherà molti punti di attualità cittadina, quello di Colle che il presidente Enrico Galardi ha convocato questo pomeriggio alle 16.30 nell’aula Sassoli del Palazzone, i cui lavori potranno essere seguiti anche in internet in diretta streaming o sulla pagina Facebook del Comune. Con due ordini del giorno, due mozioni e 6 interrogazioni, infatti, si dibatterà di programmazione degli eventi natalizi, della non ancora avviata rigenerazione urbana di una vasta area cittadina a Gracciano e San Marziale, di marciapiedi e giardini pubblici da sistemare, di illuminazione e segnaletica orizzontale carenti. Nell’agenda dei lavori anche l’approvazione del nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche e la presentazione del bilancio triennale 2024 – 2026.