Siena, il nuovo questore Ugo Angeloni: "Non ho ricette preconfezionate, credo nell’ascolto e nel dialogo"

Siena, 3 maggio 2024 – Ascolto dei cittadini, dialogo e collaborazione con le altre forze di polizia per governare insieme la sicurezza. Naturalmente anche con la Municipale. Non ha in verità "ricette preconfezionate", rivendica il neo questore di Siena Ugo Angeloni. Ma questi tre concetti rappresenteranno l’asse portante della sua azione dal timone di comando di via del Castoro dove ieri si è insediato.

Questore Angeloni, cosa vorrebbe portare dell’esperienza fatta a Roma in un contesto di ben altre dimensioni come quello senese?

"Non ho alcuna visione predeterminata, lo ribadisco, di ciò che necessita alla città. Non per un approccio superficiale ma per ragioni diverse. Le dinamiche e la costruzione del controllo del territorio vivono certo momenti di analisi e di valutazione ma ritengo soprattutto che l’istituzione debba mettersi in una posizione di ascolto nei confronti della cittadinanza. E da qui partire per un percorso comune di costruzione dei dispositivi di sicurezza che al meglio possono attagliarsi alle esigenze della popolazione. Questa è stata la mia esperienza quando ho operato alla questura di Roma dove abbiamo spacchettato una grande metropoli in tante piccole realtà. Così è stato anche durante il comando della polizia locale di Roma capitale dove istituimmo un servizio specifico. Uno sportello di ascolto per i cittadini in modo da acquisire direttamente la conoscenza di problemi, esigenze spicciole e concrete delle persone che possono trovare una soluzione attraverso il dialogo. Ecco l’unico concetto che porto con me in questo inizio a Siena".

Primo giro istituzionale.

"Naturale. Una giornata particolarmente significativa, rivolgo attraverso voi un saluto a Siena e alla provincia. Mi sento onorato dell’incarico e sono pronto a mettermi al servizio della comunità. Soprattutto ad apprendere ed entrare nel contesto di quest’ultima e della sua organizzazione, storicamente strutturata in modo tale da rappresentare uno degli strumenti che saranno importante volano per l’azione di governo della sicurezza pubblica. Mi unisco alle donne e agli uomini della polizia, delle altre forze e della Municipale che già operano sul territorio. Piano piano, affidandomi a loro, all’attività svolta, in primis dal mio predecessore, entrerò nelle funzioni. So che c’è una squadra rodata che già lavora in modo efficace, mi aggiungerò ad essa dando un contributo per operare al meglio".

Il questore Pietro Milone che l’ha preceduta ha ribadito l’importanza di una nuova questura.

"Ne abbiamo parlato. Sarà mia cura entrare nel percorso fatto continuando a seguire l’idea maturata in un contesto di condivisione delle esigenze di tutta l’organizzazione della questura".

Palio, una realtà appunto unica e particolare di Siena.

"Chiedo venia, non ho mai visto il Palio. Ma vi assicuro che in attesa di assumere la nuova funzione ho cercato di approfondire utilizzando tutti i canali possibili, avvalendomi in particolare dell’esperienza e dei contatti avuti con i colleghi. Non l’ho fisicamente mai visto però è come se l’avessi già vissuto. Pronto a lavorare con i colleghi per affrontare le prossime sfide in materia".

Quando era a Roma ha operato sotto due profili.

"Sono stato molto vicino al questore e con lui abbiamo osservato le dinamiche del controllo del territorio e abbiamo svolto attività di riorganizzazione in quadro di stretta sinergia con le amministrazioni locali. Il caso ha voluto che sia poi andato a fare il comandante della polizia di Roma capitale per tre anni. Passatemi la battuta, è come se qualcuno avesse detto ’hai voluto la bicicletta, ora pedala’. In realtà si è trattato di un approfondimento molto importante relativamente alla sicurezza urbana e alle cooperazioni che avvengono sul territorio. Ecco, questo schema cambia sicuramente nelle dimensioni ma non nei concetti giuridici e nell’organizzazione. Quindi mi sento pronto a fornire tutta la mia collaborazione ai colleghi delle altre forze di polizia e dell’amministrazione locale".

Incontri già in programma?

"Attivati i contatti personali a livello istituzionale, saluterò il nostro personale in provincia ma anche i comandi e le articolazioni delle altre forze di polizia e della polizia locale".