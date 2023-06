Nuovo procuratore Il 30 arriva Andrea Boni

Il nuovo procuratore della repubblica di Siena Andrea Boni con forte probabilità arriverà entro il mese di giugno al terzo piano di viale Franci. Non è da escludere che si insedi proprio il 30, salvo novità. Dunque una presa di possesso che avverrà mentre la città è in piena ebollizione per il Palio di Provenzano a cui probabilmente assisterà anche Boni. Che dunque torna a casa dopo la nomina al vertice dell’Ufficio giudiziario di Urbino nel 2016. Termina al contempo il lungo interim di Nicola Marini, procuratore facente funzione dal novembre 2021 ad oggi. "In eredità – aveva detto la scorsa settimana a La Nazione facendo un bilancio proprio di tale periodo – lascio una situazione sana dal punto di vista giudiziario ed un ottimo clima tra colleghi. Un’unica nota negativa: la carenza di personale". Questione con cui dovrà pertanto fare i conti Andrea Boni sin dal suo ingresso. Considerando poi che il pm Sara Faina il 28 giugno prenderà servizio alla procura di Parma e che la sua collega Valentina Magnini è applicata per sei mesi al tribunale per i minorenni di Firenze, anche se seguirà ancora alcuni grandi processi da lei iniziati.

"Sono molto contento di tornare a casa (ha conservato infatti le sue radici in Valdichiana, ndr) e del nuovo incarico. Farò di tutto per essere all’altezza del compito che mi attende", le parole del nuovo procuratore quando a metà maggio venne nominato all’unanimità dal plenum del Consiglio superiore della Magistratura.

