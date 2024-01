Nuovo pressing sul Biotecnopolo ’Stilettata’ del sindaco contro il Pd

"Il Biotecnopolo? E’ una materia di competenza parlamentare e di Governo. Al momento il Comune può solo rinnovare il costante impegno nell’informare la comunità sulle interlocuzioni portate avanti dai nostri rappresentanti. Auspico che il Pd serbi la stessa costanza utilizzata nel presentare interrogazioni anche per pungolare i propri parlamentari e referenti nazionali". ’Stilettata’ del sindaco Nicoletta Fabio che, nel rispondere all’interrogazione di Pd e Progetto Siena, ha sottolineato: "Conoscere le risorse trasferite e utilizzate per un progetto che non è sotto la giurisdizione del Comune è alquanto difficile. Con l’auspicio e l’impegno che la Fondazione possa trovare a Siena sede e base operativa, non posso che confermare quanto detto dal deputato Francesco Michelotti – ha ribadito –. C’è un forte interesse nazionale sull’hub antipandemico, importanti progettualità sono all’attenzione del Cda. Questo crea i presupposti che dalle prossime settimane si vedano risultati concreti anche alla luce degli ultimi colloqui con il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha ribadito lo stato di avanzamento della riforma dello statuto". Confermata dal sindaco "la procedura per l’apertura di un conto corrente": "All’attenzione del Cda ci saranno vari progetti anche provenienti dall’imprenditoria senese. Ma gli organi competenti sono il cda e i ministeri soci fondatori, per questo il Comune non può che prendere atto di quanto sarà deciso e portato avanti nei prossimi mesi, vigilando su tutte le operazioni per il bene della comunità".

Il consigliere Pd Alessandro Masi, che aveva illustrato l’interrogazione, si è detto "insoddisfatto della risposta", specificando: "La nostra insistenza sull’argomento è nell’interesse della città. I nostri rappresentanti in Parlamento fanno la loro parte, ma sono all’opposizione, mentre il destino di questi due progetti sono in mano a chi governa a Roma, come del resto avviene qui". E ancora: "Anche nell’ultimo consiglio comunale straordinario, comeopposizione non ci siamo tirati indietro per condividere una mozione su questi progetti, però la maggioranza si è tirata indietro: così è naufragato un atto che avrebbe dato più forza all’azione dell’amministrazione". E infine: "La risposta dunque non ci lascia tranquilli –la conclusione – perché, con uno statuto pronto e le risorse a disposizione, ci sarebbero tutte le condizioni per partire. Non è sufficiente ‘monitorare’, dobbiamo stressare chi ha in mano il destino di questi progetti, perché partano".

C.B.