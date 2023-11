Nuovo ponte di Bellavista. Presto la gara d’appalto

Nuovo ponte di Bellavista: si attende di giorno in giorno la pubblicazione del bando per l’appalto. Il viadotto originario, chiuso per ragioni di sicurezza più di due anni fa, è stato demolito tra agosto e settembre del 2022. Tutto in previsione della ricostruzione per la quale la Provincia di Siena ha messo a bilancio 10 milioni di euro stanziati in precedenza dalla Regione. L’attesa della gara, uno dei passaggi cruciali nel lungo e complesso iter per la realizzazione dell’infrastruttura sulla Cassia a Poggibonsi, è stata al centro di un colloquio in questi giorni tra il presidente della Provincia, David Bussagli, e l’attivista Maria Pica, che si è presa l’impegno di portare all’attenzione degli enti locali le istanze degli abitanti e dei titolari di imprese a Bellavista. Soggetti con i quali l’attivista, spiega lei stessa, ha avuto modo di confrontarsi. "Non ho intenzione di puntare l’indice contro alcuno – ha detto Pica – ma l’obiettivo è far capire alle istituzioni che i cittadini hanno bisogno di risposte, affinché non si ritrovino abbandonati a loro stessi ancor più di adesso. Da questa vicenda risultano penalizzate in modo pesante le persone per gli spostamenti così come le attività commerciali che ormai da tempo non possono contare sul movimento e sul passaggio di veicoli. Ingredienti che garantivano alla frazione nel suo insieme una certa vitalità che ora, come si può comprendere, non c’è. E chissà per quanto ancora sarà così. Con tutte le ripercussioni, in termini economici e di costi umani, di stress, che ho avuto modo di registrare tra la persone che costituiscono il tessuto sociale di Bellavista".

Quale sarà, dunque, il prossimo passo da compiere? "Intanto mi confronterò di nuovo con gli abitanti che vorranno aderire – annuncia Pica – e non mancheranno ulteriori momenti di condivisione all’interno della comunità di Bellavista. Considero positivo il fatto che si sia creata una forma di contatto tra i residenti e la Provincia di Siena. Continuerò a monitorare il quadro, anche attraverso ulteriori incontri che chiederò all’amministrazione, e ad aggiornare la gente in merito all’andamento della procedura. Fino a quando l’opera non sarà andata in porto".

Paolo Bartalini