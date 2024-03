Nuovo mezzo per l’associazione Auser. E’ un ‘Dacia Sandero’ da cinque posti

Un ‘battesimo’ particolare quello del nuovo mezzo dell’Associazione Auser di San Gimignano con il parroco don Gianni Lanini con il sindaco Andrea Marrucci e il presidente Auser Paolo Mannucci. Questo nuovo mezzo attrezzato per il trasporto persone si aggiunge ai quattro mezzi in dotazione alla associazione di volontariato della storica sede nel viale dei Fossi. Dei cinque mezzi uno resta al servizio permanente alla comunità per i bisogni nella frazione di Ulignano e dintorni. Questa attività sociale dell’Auser delle torri è cominciata nel 1996 dai volontari autisti di questa associazione nata da una costola Auser nazionale romana nel 1989. E’ bene ricordare che da sotto i ponti Auser delle torri di acqua ne è passata e tanta. Al 31 dicembre si contano 746 iscritti da fare invidia alle città più importanti d’Italia, per non dire da record.

"Il nuovo mezzo ‘Dacia Sandero’ cinque posti per trasporto persone dal costo di 16mila euro – spiega il popolare presidente Paolo Mannucci – è stata acquistato grazie ai contributi della comunità, dei soci e di aziende e benefattori".

Romano Francardelli