Un nuovo medico di famiglia a San Gimignano. Ecco la dottoressa Greta Clemente (nella foto) che si è tolta la divisa da medico d’urgenza sul 118 per passare a ‘dottore della mutua’ per la comunità di delle torri. "C’era bisogno". La riflessione dei sangimignanesi. E’ stata una boccata di ossigeno dai cinque medici di base dell’altro ieri, San Gimignano, era rimasta con tre ‘camici bianchi’; la dottoressa Polidoro, il dottor D’Angelo e il dottor Marzi oramai pronto per restituire il ricettario rosso alla Asl per la pensione. Con la comunità che torna a tre medici di famiglia per curare una popolazione di assistiti Usl di circa 6.600 mutuati. Punto. La nuova dottoressa Greta Clemente torinese di nascita e adottiva fra Siena e la Valdelsa con laurea in medicina e chirurgia e la specializzazione in Otorinolaringoiatria ben conosciuta e apprezzata sotto le torri per il servizio prestato sulle ambulanze del 118 e al Pronto Soccorso. "Avevo bisogno di un cambiamento e di nuovi stimoli professionali e spero con tutto il cuore che questo rapporto continuativo con i pazienti possa darmi per ottenere e ricevere la loro fiducia". La prima riflessione a cuore aperto della dottoressa Greta, moglie e mamma di quattro figli; Sofia, Edoardo, Bianca e Giulio. Buon lavoro.

Romano Francardelli