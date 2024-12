Nuovo look per le strade. Lavori per 750mila euro. La mappa dei cantieri

di Marco Brogi

Viabilità più sicura. Il Comune di Poggibonsi ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione di alcune importanti vie. Un pacchetto di interventi da 750 mila euro. Un ‘tesoretto’ frutto della variazione di Bilancio approvata il 30 settembre scorso e con cui l’amministrazione ha raddoppiato le risorse destinate alle strade. "Mettiamo mano ad una esigenza estesa che le nostre strade urbane presentano, incrementando risorse e pianificando, cosa a cui daremo seguito anche nei mesi a venire – spiega la sindaca Susanna Cenni-. In coerenza con gli impegni assunti nelle linee di governo abbiamo raddoppiato le risorse e lavorato ai progetti. Adesso ci avviamo verso la gara e quindi l’esecuzione dei lavori". "Il progetto in questione- dice Fabio Carrozzino, vicesindaco e assessore ai lavori pubblici - risponde all’esigenza di potenziare il piano di asfaltature prima di tutto completando via Senese ma anche intervenendo, sempre in base alle priorità, su altre strade che ne hanno necessità, ad esempio nelle aree industriali". Il progetto approvato infatti riguarda opere di risanamento, consolidamento del fondo stradale e pavimentazione di alcune vie, a partire dal completamento di via Senese nel tratto da via Puccini fino a via Montenero e dalla sistemazione di una parte di via Montenero.

"Su via Senese un importante tratto di strada è già stato sistemato – aggiunge il vicesindaco - Adesso andiamo avanti con un intervento analogo a quello fatto, con lavori di rifacimento anche del sottofondo e delle fognature". Analogo lavoro riguarderà anche una parte di via Montenero. Altre strade saranno interessate da interventi di asfaltatura come via Liguria, una porzione di Largo Friuli, di via Carducci nel tratto dei 100 passi e di via delle Pancole da via Marmolada fino al bivio per Gavignano. Entro l’anno il progetto sarà messo in gara. Altro investimento introdotto con le variazioni di Bilancio è la sistemazione della strada ‘mattonata’ di San Lucchese (progettazione in corso e gara entro fine anno). Complessivamente i fondi per le strade stanziati nel 2024 ammontano quasi a 2 milioni di euro, in parte spesi per interventi realizzati, in parte destinati ad altri che saranno effettuati nei prossimi mesi.