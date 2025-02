Nuovo libro di Bastreghi su Acquaviva

"Acquaviva si tinge di giallo". E’ il nuovo libro di Mario Bastreghi, acquavivano doc. Grande conoscitore del territorio e della sua storia, Bastreghi aveva già pubblicato due libri dedicati ad Acquaviva che torna protagonista anche in questa serie di racconti dove realtà e immaginazione si incontrano. I proventi ricavati dalla diffusione del libro andranno alla Misericordia di Acquaviva, realtà fondamentale per il paese. "A nome della Misericordia di Acquaviva – ha spiegato la presidente Anna Monciotti -, ringrazio Mario per la sua sensibilità nel destinarci anche i proventi del suo terzo libro, che come i precedenti, ma in maniera particolarmente diversa e fantasiosa, mette alla ribalta il nostro paese mescolando il sacro con il profano, la realtà con l’immaginazione, descrivendo fatti e personaggi reali contornati da fatti e personaggi fittizi, con le cadenze ed i ritmi di un libro giallo "nostrano"".