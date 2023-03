Nuovo investimento della Pramac Il gruppo di Casole si estende acquisendo REFU Storage Systems

Continua l’espansione internazionale di Pramac. Il grande gruppo industriale di Casole si estende ancora ed acquisisce REFU Storage Systems, incrementando la propria gamma di sistemi di stoccaggio a batteria industriali e commerciali. Già nel settembre del 2021 l’ingresso in questo specifico settore dell’accumulo di energia era stato sancito con l’acquisito dell’inglese ’Off Grid Energy’. L’ acquisizione della REFU Storage Systems di ora amplierà ulteriormente l’offerta di sistemi di stoccaggio a batteria alla gamma di prodotti Pramac. La REFU Storage Systems GmbH ("REFUstor") è sviluppatore e fornitore di hardware, e software avanzati per i sistemi di stoccaggio a batteria e di servizi di piattaforma per il mercato commerciale e industriale, di REFU Elektronik GmbH. "Siamo lieti di dare il benvenuto a REFUstor nella famiglia Pramac – annuncia Paolo Campinoti, Amministratore delegato di Pramac – I sistemi di stoccaggio a batteria di REFUstor completeranno e miglioreranno la nostra attuale offerta di prodotti ibridi per l’accumulo dell’energia e favoriranno il nostro sviluppo di nuove tecnologie, continuando a fornire ai nostri clienti commerciali e industriali soluzioni all’avanguardia per l’adozione delle energie rinnovabili. Confidiamo nelle tecnologie avanzate che i nostri ingegneri qualificati creeranno insieme per continuare a essere leader nel mercato". Con sede a Pfullingen, in Germania, REFUstor è stata fondata nel 2021 come filiale di REFU Elektronik GmbH e si concentra sullo sviluppo di sistemi di stoccaggio di energia completamente integrati e pronti all’uso e di inverter di accumulo autonomi insieme a una piattaforma di gestione dei servizi energetici. "L’inverter di REFUstor è progettato per applicazioni commerciali behind-the-meter, consentendo l’ottimizzazione dell’autoconsumo e del livellamento delle punte di carico, rendendolo adatto per applicazioni time-critical – fanno sapere da Pramac in una nota - I sistemi di stoccaggio altamente efficienti ed estendibili di REFUstor insieme alla loro soluzione di gestione dell’energia offrono alle aziende l’opportunità di costruire il proprio ecosistema energetico, riducendo al contempo i costi dell’elettricità".

Lodovico Andreucci