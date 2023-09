Nuovo incidente sull’Autopalio Ferito 51enne

Un 51enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sulla Palio. Si tratta di uno scontro tra due auto nel tratto da Badesse a Siena accaduto qualche minuto prima delle 14 e che ha provocato code e rallentamenti. L’uomo, estratto dall’abitacolo dai pompieri, è stato trasportato al policlinico delle Scotte. Le sue condizioni, comunque, non sono preoccupanti. Da accertare la dinamica dell’incidente, al vaglio della polizia, giunta sul posto unitamente alla Pubblica Assistenza di Castellina Scalo, alla Pubblica Assistenza di Siena, ai vigili del fuoco.

Ancora un incidente, dunque, sulla sempre più caotica e pericolosa Siena-Firenze. Nel lungo elenco delle strade extraurbane più a rischio la Palio è in compagnia della Cassia, della 68 da Poggibonsi a Colle, della Cassia per Barberino Val d’Elsa, della Cassia per Castellina in Chianti, della ex ex provinciale che collega San Gimignano e Poggibonsi, della 429 da Poggibonsi a Castellina in Chianti, della nuova 429 da Poggibonsi per Empoli. Tutte strade molto transitate e che necessitano di adeguate ristrutturazioni. A partire dalla Palio, teatro ieri dell’ennesimo incidente.