Nuovo incarico per Nisini. E’ vicesegretaria toscana

La parlamentare Tiziana Nisini è stata nominata vicesegretaria regionale della Lega in Toscana. L’annuncio arriva dalla stessa Nisini via social: "Sarebbe un post facile da scrivere ma la grande emozione non mi fa trovare le parole giuste. Grazie alla #Lega e in particolare modo al segretario regionale Luca Baroncini per la fiducia accordatami – il suo post –. Ci aspettano sfide importanti su tutto il territorio regionale, sfide che riguardano circa 190 comuni e le elezioni europee. Sarà un onore rappresentare la Lega in queste sfide e lavorare duramente per portare avanti i valori e gli ideali del nostro partito. Sono già al lavoro per dare il mio contributo per la Lega in Toscana e per la sfida europea con la nostra Susanna Ceccardi".

Leghista della prima ora, da sempre tra i fedelissimi di Matteo Salvini, Nisini è stata eletta al Senato nel 2018, ricoprendo il ruolo di sottosegretario al Lavoro. Nel 2022 è stata rieletta alla Camera.