Nuovo episodio violento nel carcere. Aggredito il comandante dell’Arma

Ci risiamo. Un’altra aggressione al carcere di Ranza. Storia vecchia. Questa volta però la notizia ha dell’incredibile. E’ trapelata da voci non ufficiali, ma ufficiose, che ogni tanto oltrepassano il cancello di alta sicurezza per raggiungere la città delle torri, dove se ne parla nelle piazze o nei locali sotto la loggia del Podestà. Qui si racconta a bassa voce dell’ennesima aggressione, che tuttavia stavolta non è stata nei confronti degli agenti della penitenziaria in servizio nel padiglione di alta sicurezza. Sembra infatti che un detenuto italiano, piuttosto "scalmanato", si sia scagliato non contro l’agente in servizio, ma addirittura contro il comandante dei Carabinieri di San Gimignano.

Si trattarebbe quindi di un episodio violento con gli agenti della penitenziaria questa volta usciti indenni, perché stavolta il bersaglio è stato il comandante dei Carabinieri delle torri. Punto. Per ora. Andiamo avanti di come si racconta questo inedito e incredibile episodio registrato per la prima volta nella storia del carcere di Ranza.

Ma veniamo il fatto: l’altro giorno il comandante dei Carabinieri si sarebbe presentato alla direzione di Ranza per eseguire un servizio ordinato dalla magistratura, cioè l’interrogatorio di uno dei circa 280 detenuti nel settore di alta sicurezza.

Dopo i convenevoli di rito, si racconta in città, il focoso carcerato italiano senza tanti complimenti avrebbe preso la mira e scagliato con forza in faccia al comandante dell’Arma una bottiglia di acqua minerale (di plastica) che teneva nelle mani. Il motivo? Dimostrare di non volere aprire bocca e di non voler rispondere a nessuna domanda e, per nessun motivo cominciare il colloquio-interrogatorio. Di qui le intenzioni piuttosto minacciose nei confronti del luogotenente dell’Arma, che sarebbe stato colto di sorpresa dall’aggressione improvvisa.

Per fortuna il comandante non avrebbe riportato conseguenze: nessuna ferita al volto. Il detenuto è stato poi allontanato dall’agente in servizio nel padiglione di alta sicurezza. Fine del colloquio e dell’interrogatorio. E’ calato il silenzio. Per ora.

Romano Francardelli