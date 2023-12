Nuovo corso alle Scotte. Il Piano del benessere organizzativo proposto al personale

E’ iniziato il nuovo corso delle Scotte, dopo la firma fra AouSenese e i sindacati del Piano per il benessere organizzativo. La svolta è all’insegna del coinvolgimento dei pazienti e del personale nell’attività sanitaria: è in corso al policlinico la Settimana della partecipazione e dell’ascolto. "Partecipare e condividere è importante: solo così si possono attuare percorsi virtuosi di miglioramento dell’organizzazione e potenziamento dell’ospedale", sottolinea il direttore generale Antonio Barretta aprendo il ciclo di eventi. ’Focus Aou Senese-speciale professionisti’ è il titolo al Centro didattico, con la presentazione del Piano per il Benessere organizzativo, documento mirato soprattutto a tutelare la salute psico-fisica dei professionisti, in vista di un costante miglioramento del funzionamento dell’organizzazione dell’AouSenese. "Il Piano sarà sottoposto a revisione annuale, con aggiornamento dei documenti di programmazione pluriennale aziendali", ancora il dg Barretta. Si tratta di un documento aperto, i professionisti possono avanzare proposte e suggerimenti fino al 21 dicembre, tramite la intranet aziendale o inviando una mail all’indirizzo della Direzione.

La Settimana della partecipazione prosegue con incontri su procedure di conferimento degli incarichi, smartworking, politiche di genere, punto di ascolto, piano della comunicazione, mobilità e spostamenti casa-lavoro, ruolo del Consigliere di Fiducia; è previsto uno spazio autogestito dai sindacati, oggi dalle 16 alle 19, al Centro didattico.

Domani doppio evento: dalle 9.30 alle 10 in aula magna l’incontro su ’La bacheca delle opportunità della ricerca’, con il dg Barretta e Francesco Dotta, delegato alla Sanità. A seguire la ’Tavola rotonda sul Benessere organizzativo in sanità’, con il dg Barretta, il dg Asl SudEst Antonio D’Urso, Paolo Petralia dg Asl 4 Liguria, Maria Beatrice Stasi dg dell’Asst di Bergamo e Marco Elefanti dg della Fondazione Gemelli di Roma.

p.t.