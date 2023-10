Nuovo commissariato. Una soluzione duratura

Quella inaugurata a Salceto sarà la sede del Commissariato di Poggibonsi per tanti anni. Non si tratta, insomma, di una sistemazione provvisoria. Lo ha annunciato il Questore Piero Milone, intervenendo al taglio del nastro della struttura . "Il vecchio commissariato di piazza Fratelli Rosselli sarà ristrutturato- ha detto- ma questa che abbiamo appena inaugurato sarà la sede del presidio di polizia per diverso tempo". Ed è logico così, visto che quella di Salceto, locali migliori a parte, rispetto all’altra, in pieno centro, è anche in una posizione più facilmente raggiungibile e per certi versi strategica. E’ a pochi metri dall’Autopalio e non troppo distante dal centro abitato. Al nuovo Commissariato si arriva a piedi nel giro di qualche minuto, e anche questo è una aspetto da non trascurare.

Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, nel suo intervento ha ringraziato il personale della Questura, "che si è particolarmente impegnato per permettere alla nuova struttura di essere operativa", riconoscendo l’intensa attività quotidiana svolta dagli agenti a favore della cittadinanza. Il Prefetto Pisani ha molto gradito "le parole di apprezzamento e gratitudine spese dal sindaco di Poggibonsi David Bussagli per il lavoro della Polizia".

Un lavoro che da ora in poi potra essere svolto avendo a disposizione una sede all’altezza dell’importante compito a cui sono chiamati gli uomini e le donne in servizio al Commissariato di Poggibonsi, tutti i giorni in prima linea per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della comunità.

Marco Brogi