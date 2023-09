Nuovo Comitato di Partecipazione a Siena: Filo diretto tra Associazioni e Scotte

Si è insediato il nuovo Comitato di partecipazione dell’Azienda ospedaliera universitaria senese. Si tratta di un luogo di confronto e di comunicazione tra le associazioni di volontariato e tutela e l’ospedale e di un punto di riferimento importante per i cittadini. Il Comitato si occupa di temi di interesse pubblico quali la partecipazione, l’accoglienza, l’informazione, la pubblica tutela, le indagini di soddisfazione, l’umanizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi dell’Aou Senese.

"La nostra azienda è da tempo impegnata in progetti di coinvolgimento dei pazienti e del volontariato nei percorsi di cura – ha commentato il dg Antonio Barretta –. Il comitato di partecipazione è per noi un punto di riferimento importante, con cui condividiamo anche scelte e progettualità e da cui riceviamo importanti suggerimenti per migliorare le nostre attività".

Eletti dalle associazioni presenti, la coordinatrice Dafne Rossi, presidente dell’associazione Serena – gruppo di aiuto per le donne operate al seno, e il vice-coordinatore Stefano Bechini, presidente comunale Aido. "Siamo sempre attenti a garantire il diritto di partecipazione e la tutela dei diritti dei cittadini e a valutare la qualità dei servizi per proporre miglioramenti – hanno dichiarato Rossi e Bechini –. Insieme all’Azienda e alle altre istituzioni organizziamo momenti pubblici di confronto, come le Agorà della salute, dove ogni cittadino può partecipare e portando un contributo. Cerchiamo di essere sempre presenti in ospedale attraverso il punto informativo, proprio di fronte all’edicola al piano -1, uno spazio autogestito dalle associazioni che fanno parte del comitato dove tutti i volontari si alternano per essere di supporto ai cittadini".