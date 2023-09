’Nuovo codice degli appalti e Pnrr’. La filiera delle costruzioni a confronto

Con l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti il settore edile e la filiera delle costruzioni si dà appuntamento a Siena per interrogarsi sulle nuove opportunità per il territorio, alla luce anche delle risorse Pnrr. Domani alle 16 nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala il convegno ’Nuovo codice degli appalti e PNRR. Le opportunità per il territorio’ organizzato da Ance Siena, Organizzazione nazionale costruttori edili. "Poche norme nascono perfette – dice il presidente Ance Giannetto Marchettini – e anche in questo caso saranno auspicabili alcuni correttivi. Il convegno servirà a chiarire gli aspetti meno conosciuti del nuovo codice e a individuare quelle che potranno essere le opportunità per il comparto edile senese". Il programma prevede l’apertura con il sindaco Nicoletta Fabio, Fabrizio Landi per Confindustria Toscana sud e Anna Maria Bianco, presidente Ordine degli architetti, il saluto del viceministro delle infrastrutture Edoardo Rixi. A seguire la tavola rotonda con l’assessore Massimo Bianchini, il presidente della Provincia David Bussagli, il rettore Roberto Di Pietra e il dg delle Scotte Antonio Barretta, il soprintendente Gabriele Nannetti.