Nuovo Cda di Siena Jazz. Il sindaco va di corsa

Siena Jazz: non vuole perdere altro tempo il sindaco Nicoletta Fabio, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti prima con le dimissioni a sorpresa del presidente Vito Di Cioccio, poi con quelle del direttore amministratico Mauro Cianti e del direttore artistico Antonio Artese. Infine, sono arrivati gli addii del presidente pro tempore Lorenzo Rosso e del resto del Cda. Per questo nella giornata di giovedì Palazzo pubblico ha provveduto a pubblicare a tempo di record un nuovo avviso di selezione per la guida dell’Accademia musicale, che si è trovata di fatto improvvisamente acefala.

La fretta di chiudere la questione Siena Jazz deriva tra le altre cose dalla necessità di completare le pratiche per partecipare a un progetto finanziato con fondi Pnrr da diversi milioni di euro, nonché dal fatto che all’inizio di novembre prenderanno il via i corsi del triennio. L’avviso del Comune riguarda la presentazione di candidature per la designazione da parte di Palazzo pubblico di sei componenti del consiglio di amministrazione dell’Accademia musicale. Le proposte di candidatura, secondo quanto si legge nel bando, dovranno essere indirizzate al sindaco e dovranno pervenire al Comune entro le 10 di domani. Le proposte dovranno contenere curriculum degli studi e delle esperienze professionali dei candidati, oltre agli altri requisiti presenti nell’avviso.

Sembra che il sindaco intenda agire alla velocità della luce, procedendo alla nomina dei sei membri espressione del Comune, chiedendo già nel pomeriggio la prima riunione del Cda con il rappresentante della Provincia, Vincenzo Ialongo, che verrebbe riconfermato dall’ente di area vasta guidato dal presidente David Bussagli. Dal summit dovrebbe venire il nome del nuovo presidente, che avrà l’incarico di risanare Siena Jazz e rilanciarne l’attività. Il tutto, con il supporto delle istituzioni, Regione compresa. Resta da capire cosa intende fare l’Associazione Jazzistica Senese, guidata da Franco Caroni, che da mesi è salito sull’Aventino senza neppure procedere alla designazione del proprio rappresentante nel Cda.

Riguardo alle candidature, nell’ambiente di Siena Jazz si auspica quella dell’imprenditore Giannetto Marchettini, presidente di Ance Siena e appassionato di jazz, già alla guida dell’Accademia musicale durante l’amministrazione De Mossi, anche se i rumors riferiscono di altri nomi papabili come quello dell’imprenditore vitivinicolo Alex Burge. Non mancano indiscrezioni su possibili candidature al femminile, per il rispetto delle ’quote rosa’.