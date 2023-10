Nuovo Cda di Siena Jazz. Altra raffica di dimissioni. Bando per le candidature

Nuovo avviso per il Cda di Siena Jazz. Lo ha pubblicato il Comune di Siena, su input del sindaco Nicoletta Fabio, dopo le dimissioni in massa dell’ex presidente Vito Di Cioccio, del direttore amministrativo Mauro Cianti e del direttore artistico Antonio Artese. A queste era seguito nel giro di poche ore l’addio del vice presidente Lorenzo Rosso e, nella giornata di ieri, quello del resto del Cda. Niente dimissioni invece da parte di Vincenzo Ialongo, espressione della Provincia, posizione concordata dal presidente David Bussagli e dallo stesso sindaco Fabio ieri in un incontro ad hoc. Ringraziando la governance uscente di Siena Jazz "per i risultati raggiunti, primo fra tutti la riduzione del debito", Nicoletta Fabio ora punta dritto a rilanciare l’attività dell’ente con un bando emesso in tempi record.

Il passaggio obbligato per procedere in questo senso è stato il passo indietro dei membri di nomina comunale all’interno del Cda: dal vice presidente Rosso, che si è "messo a disposizione dell’amministrazione per l’Accademia", agli altri esponenti del Consiglio che hanno "accettato di consegnare le proprie dimissioni nelle mani del sindaco, permettendo in questo modo all’amministrazione comunale di avviare immeditamente l’ìter per l’individuazione di una nuova governance che possa nel più breve tempo possibile rilanciare Siena Jazz".

Palazzo pubblico ha infatti già pubblicato sull’Albo Pretorio un ’avviso per la presentazione di candidature per la designazione da parte del Comune di Siena di sei componenti il consiglio di amministrazione di Siena Jazz’. Le candidature dovranno pervenire al Comune di Siena, Piazza il Campo 1, entro le 10 del 30 ottobre. Le proposte dovranno contenere curriculum degli studi e delle esperienze professionali dei candidati, oltre agli altri requisiti previsti. Il Cda è composto da nove membri, di cui sei nominati dal Comune, e dura in carica quattro anni con funzioni gratuite. Intanto i sindacati non nascondono una certa preoccupazione: l’Accademia era impegnata per presentare a fine mese progetti per accedere ai finanziamenti del Pnrr. In mancanza di una governance, l’iter è a rischio. Di qui l’appello al Comune: "Le scelte dei nuovi membri del Cda siano improntate a un solo criterio: la professionalità".

Cristina Belvedere