Nuovo bando per gli affitti

Crisi abitativa, parziale sollievo in arrivo per le famiglie colligiane in emergenza. L’ azienda pubblica di servizi alla persona ‘Elisabetta e Sara Bottai Lekie’ di Colle, controllata del Comune, ha, infatti, emesso un nuovo bando per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione in affitto di appartamenti di dimensioni sia inferiori che superiori ai 50 metri quadrati, a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare interessato. I termini sono già aperti e le domande dovranno pervenire entro il prossimo 11 aprile: i richiedenti potranno consegnarle a mano allo sportello polifunzionale del Comune, inviarle per raccomandata postale, o trasmetterle per posta elettronica ad un indirizzo a scelta fra [email protected] e [email protected]