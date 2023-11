Nuovo anno accademico al Franci. Oggi Lectio magistralis e concerto

Saranno la grande musica sinfonica e il suono del pianoforte a inaugurare il nuovo anno accademico del Conservatorio ‘Rinaldo Franci’ con la cerimonia che si terrà oggi al Teatro dei Rinnovati di Siena. La serata si aprirà alle 18 con la lectio magistralis del giornalista e saggista Daniele Pitteri, intitolata ‘La musica batte il tempo’, preceduta dai saluti istituzionali di Anna Carli e Matteo Fossi, presidente e direttore del Franci. La serata proseguirà con il concerto di Mattia Amato, al pianoforte, e dell’Orchestra Rinaldo Franci, diretti dal maestro Carlomoreno Volpini. Il concerto è a ingresso gratuito senza obbligo di prenotazione. Ad andare in scena sul palco del Teatro dei Rinnovati sarà Mattia Amato, giovane musicista laureando in pianoforte nella classe di biennio del maestro Marco Gaggini e naturalmente l’Orchestra ‘Rinaldo Franci’ composta da cinquanta elementi tra archi, legni, ottoni e percussioni. I musicisti si esibiranno sulle note del Primo Concerto di Johannes Brahms per pianoforte e orchestra e saranno diretti dal Maestro Carlomoreno Volpini. Per conoscere tutte le attività del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena è possibile consultare il sito e la pagina Facebook.