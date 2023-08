Nuovo accordo fra Asl, Regione, Provincia e Comune di Siena: Viale Sardegna

Oggi nella sede di Estar la firma dell’accordo di programma tra Regione Toscana, Provincia, Comune di Siena e Asl Sud Est per l’attuazione del protocollo d’intesa sull’immobile di viale Sardegna. Saranno presenti il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore alla sanità Simone Bezzini, la vicepresidente della Provincia Agnese Carletti, il sindaco Nicoletta Fabio e il presidente della Conferenza aziendale dei sindaci e della Società della Salute Senese Giuseppe Gugliotti; per l’Asl parteciperanno il direttore generale Antonio D’Urso e il direttore amministrativo Antonella Valeri.

L’accordo fra le varie istituzioni territoriali partiva dalla necessità dell’Asl Toscana Sud Est, insieme alle Scotte, di dare risposta integrata alle esigenze sanitarie della città di Siena attraverso il trasferimento di alcuni servizi in un unico edificio: così si è arrivati all’individuazione dell’immobile di viale Sardegna, di proprietà della Provincia di Siena, che lo ha messo a disposizione dell’Asl per l’acquisto da parte della stessa, con il coinvolgimento della Regione. Il Comune di Siena da parte sua collabora all’accordo in termini urbanistici: il 13 luglio scorso la giunta comunale ha approvato il nuovo schema dell’accordo che prevede la variazione della destinazione d’uso per l’immobile a servizi per l’assistenza sanitaria, rispetto alla precedente destinazione scolastica. L’accordo è stato quindi sottoposto a verifica da parte della Regione Toscana.

Dopo ripetuti contatti, incontri e rapporti fra gli enti firmatari si è arrivati alla firma odierna, uno step dal quale è per il momento esclusa l’altra Azienda sanitaria, quella ospedaliero-universitaria senese. L’Asl nel frattempo ha dato disponibilità a porre in vendita il Poliambulatorio di Pian d’Ovile - le cui attività saranno trasferite in viale Sardegna -, per cui è prevista la nuova destinazione d’uso residenziale.

p.t.