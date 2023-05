"Nuovi studentati e infrastrutture"

"Il Comune non può imporre prezzi ad un privato o condizioni di affitto particolari – ha risposto Nicoletta Fabio alle domande dei due Rettori e del direttore del DSU -, ma può farsi capofila di tavoli di concertazione tra tutti gli attori interessati al mercato immobiliare. Preferisco una città universitaria a una turistica, con il turismo non si deve creare conflitto ma integrazione. Come allargare le possibilità di alloggi per gli studenti? Creando studentati degni di questo nome, facendo attenzione a dialogare con tutti e a non intaccare pesantemente il mercato del privato. Esistono forme di agevolazione e riduzione degli oneri che possono motivare i proprietari ad affittare locali degni agli studenti. Siena soffre di un atavico gap infrastrutturale del quale mi sono fatta portavoce con l’attuale ministro dei trasporti: l’alta velocità è impensabile passi da Siena, ma è più che ragionevole chiedere una stazione a una distanza adeguata. Che chi viene a studiare a Siena vada integrato mi sembra indispensabile: non va demonizzato lo svago, la resistenza dei residenti è risolvibile delocalizzando i luoghi di divertimento.

Quello relativo la mensa Baldini è un problema tristemente noto, frutto di una leggerezza commessa dieci anni fa che ha creato una serie di problemi successivi di difficile soluzione nell’immediato. Nel mio programma non c’è uno spazio apposito per l’Università perché questa parola fa parte di tutto il programma. Parliamo di un patrimonio di ricerca e cultura da coinvolgere ogni volta che si affronta un problema. Le politiche sulla famiglia sono importanti per affrontare il calo demografico, trattenere giovani vuol dire accogliere nuove famiglie, ma anche maggiore rapporto fra formazione e occupabilità".