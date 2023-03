Nuovi record dell’export Il balzo del farmaceutico vicino a quota 2 miliardi

Il settore farmaceutico è diventato il re dell’export senese, con numeri che testimoniano una crescita impetuosa nel giro di un biennio. Se nel 2020 la bilancia delle vendite all’estero segnava quota 570 milioni di euro su un totale di circa due miliardi, nel giro di un biennio è salita a 1,9 miliardi trainando a 3,8 miliardi il totale dell’export senese: da un quarto alla metà del totale, con un +231 per cento che raggiunge cifre impressionanti per quanto riguarda gli Stati Uniti, dove la farmaceutica senese esportava 50 milioni di euro di prodotto nel 2020 e ne ha inviati l’equivalente di 793 milioni di euro nel 2022, vale a dire il +1473 per cento.

È il dato più rilevante del report 2022 diffuso dalla Camera di commercio che testimonia una buona salute complessiva dell’economia senese ma evidentemente influenzata dalla voce "prodotti farmaceutici". In totale, i 3,8 miliardi di export fanno segnare il segno +36 per cento rispetto all’anno scorso e +81 per cento nei confronti del 2020.

"Il bilancio è positivo – spiega il presidente dell’ente Massimo Guasconi – soprattutto se si considera quello che è accaduto a livello economico e nel contesto geopolitico internazionale nel corso dell’anno: la coda finale della pandemia, la guerra in Ucraina, la crescita dei prezzi di alcune materie prime. A fronte di queste difficoltà che hanno, almeno parzialmente, rallentato il commercio internazionale, abbiamo avuto una significativa crescita dell’export senese, ascrivibile soprattutto al settore dei prodotti farmaceutici".

Marco Randellini, segretario generale della Camera di commercio, evidenzia come "la camperistica si conferma secondo settore di specializzazione dell’export senese pur con una significativa flessione rispetto sia al 2021 (-30 per cento) sia al 2020 (-6 per cento). Rispetto allo scorso anno è venuto a mancare soprattutto il mercato tedesco, primo destinatario di riferimento, crollato da 300 a 190 milioni di euro di valore dell’export, al di sotto anche dei valori del 2020.

Tutti in flessione i principali mercati di riferimento per un settore che aveva avuto comunque una crescita straordinaria durante l’emergenza pandemica". In valori assoluti, il settore è attestato a quota 486 milioni di euro, avvicinato ora dalle bevande (vino in particolare) che salgono a 462 milioni di euro di valore dell’export, in crescita rispetto ai 422 milioni del 2021 e soprattutto i 329 del 2020 (+40,6 per cento). Seguono poi i macchinari con 240 milioni di euro e i prodotti alimentari con 167 milioni di euro.

O.P.