"Nuovi rapporti fra università e sanità"

La segreteria regionale Anaao Assomed "esprime apprezzamento per la sperimentazione relativa alle procedure di attribuzione di alcuni incarichi, proposta dalla direzione generale dell’Azienda senese", così la sigla sindacale interviene sulla nuova procedura di assegnazione delle direzioni di unità alle Scotte, decisa con l’Università.

Di pari passo Anaao chiede alla Regione di intervenire sui rapporti tra Sistema sanitario e università: "Non è più eludibile né rimandabile la revisione del Protocollo regionale che disciplina la materia, dei conseguenti protocolli tra le aziende sanitarie miste e le singole università, ormai vecchi. E ciò al fine di rendere i rapporti tra SSR e università più chiari, meno conflittuali e più aderenti ai rispettivi fini istituzionali".

Ma vi è di più. "Il confronto non deve limitarsi alle ’poltrone’ - dice Anaao –, ma prendere in esame il disastro della formazione medica specialistica, che unisce tutta la Nazione e concorre in non poca misura alla profonda crisi del Sistema sanitario nazionale, che rischia l’implosione".

E’ Anaao ancora ad informare che a seguito dell’attività degli specializzandi, il Ministero dell’Università ha dato il nulla osta alla pubblicazione dei risultati 2023 dei questionari di valutazione da parte degli specializzandi, suddivisi per scuola. Ma in Toscana in nessuno dei siti delle tre università risultano caricati i questionari. "E’ necessario quindi che la Regione stimoli l’attività dell’Osservatorio Regionale sulla Formazione Specialistica. Non si può infine non condannare la diffusione di dati relativi ad esiti clinici, la cui veridicità è tutta da verificare, che sortiscono solo l’effetto di gettare fango sui professionisti".